São Paulo se aproxima da contratação do atacante Raniel

O São Paulo avançou na contratação do atacante Raniel, do Cruzeiro. Existe a possibilidade, inclusive, de o clube anunciar a chegada do jogador até esta quarta-feira. Luciano, do Fluminense, e Juan Dinenno, emprestado pelo Racing-ARG ao Deportivo Cali-COL, também estavam na mira da diretoria tricolor.

A ideia do São Paulo é contratar o jogador em definitivo, com um contrato longo. Atualmente, Raniel é reserva de Fred no Cruzeiro, com quem tem vínculo até o final de 2022.

A contratação do atleta conta com o aval do técnico Cuca. Raniel, de 23 anos, é considerado um jogador versátil, característica que agrada ao treinador, uma vez que atua tanto como centroavante quanto de ponta.

No momento, o São Paulo discute com o Cruzeiro a melhor forma de pagamento. A princípio, a transferência não envolveria custos em 2019. O clube do Morumbi tenta fechar acordo para iniciar o pagamento em parcelas a partir do ano que vem.

No time principal do Cruzeiro desde 2017, Raniel acumula 89 partidas pelo clube mineiro, com 16 gols marcados. Neste ano, ele disputou 11 jogos no total, sendo apenas três como titular, balançando as redes três vezes.