São Paulo relaciona elenco de garotos para enfrentar o Botafogo-SP

O São Paulo encerrou na manhã deste sábado a preparação para o jogo contra o Botafogo-SP, que ocorre no domingo em Ribeirão Preto. De olho na Libertadores, o técnico Fernando Diniz optou por relacionar um elenco repleto de atletas jovens.

Entre os jogadores que foram titulares na derrota diante do Binacional, apenas o goleiro Tiago Volpi foi convocado para a partida. A comissão técnica decidiu dar prioridade para o confronto com a LDU, que ocorre na próxima quarta-feira no Morumbi.

Em busca da terceira vitória consecutiva no Paulistão, o Tricolor aposta na força de atletas revelados em suas categorias de base. Dos 23 relacionados, 19 foram formados em Cotia: Lucas Perri, Junior, Lucas Sena, Diego Costa, Lucas Fasson, Welington, Luan, Liziero, Marcos Júnior, Rodrigo Nestor, Hernanes, Shaylon, Danilo Gomes, Gustavo Maia, Toró, Brenner, Galeano, Fabinho e Juan Santos.

Nomes como Lucas Sena, Marcos Júnior, Gustavo Maia e Galeano foram convocados pela primeira vez para um compromisso da equipe profissional.

O duelo entre Botafogo-SP e São Paulo ocorre no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. A equipe de Fernando Diniz lidera o Grupo C com 15 pontos.

Confira a lista completa de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Júnior

Zagueiros: Anderson Martins, Diego Costa e Lucas Fasson

Laterais: Lucas Sena e Wellington

Volantes: Luan, Liziero e Marcos Júnior

Meias: Hernanes, Everton, Shaylon e Rodrigo Nestor

Atacantes: Brenner, Danilo Gomes, Toró, Fabinho, Gustavo Maia, Tréllez, Galeano e Juan Santos

