São Paulo posta foto de jogador do elenco quando criança e torcida brinca: “Cavani?”

A fala de Diego Lugano rendeu muitas especulações e brincadeiras nos últimos dias. Depois do superintendente de relações institucionais do São Paulo dizer que acredita que Cavani jogará no Tricolor caso retorne à América do Sul, diversos memes surgiram nas redes sociais.

Será que vocês conseguem adivinhar quem é esse pequeno que hoje defende a equipe principal do Tricolor? 🤔🇾🇪 Deixe seu palpite 👇🏽 pic.twitter.com/zDXlNCMmSE — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) April 14, 2020

Nessa terça-feira, o perfil do clube publicou no Twitter uma foto de um jogador do elenco quando criança, pedindo que os torcedores adivinhassem de quem se tratava. Porém, nas respostas, os são-paulinos não pensaram duas vezes e fizeram referências ao grande assunto do momento, comentando em tom de brincadeira que o atleta da imagem seria o Cavani.

Em participação especial no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo, Fernando Diniz deixou claro que não vê a contratação de Cavani pelo São Paulo como impossível. O treinador do Tricolor reconhece a complexa engenharia financeira por trás de uma eventual negociação, porém relembrou que de o próprio time do Morumbi já conseguiu trazer Daniel Alves para o Brasil.