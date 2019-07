São Paulo pode faturar com venda de Thiago Mendes ao Lyon; veja valores

A contratação de Thiago Mendes, feita pelo Lyon junto ao Lille, pode irrigar os cofres do São Paulo. Como o atleta atuou no Tricolor na temporada em que completou 23 anos, o clube tem direito a receber 0,5% do valor da venda, via mecanismo de solidariedade da Fifa.

A negociação entre os clubes franceses é de 25 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões). Portanto, o São Paulo pode receber R$ 540 mil. O jogador viaja nesta segunda-feira rumo a Lyon para assinar contrato com a nova equipe.

O regulamento sobre o mecanismo de solidariedade da Fifa diz que os “clubes que contribuíram com a educação e o treinamento” dos jogadores recebem esse bônus de até 5% do valor total de uma transferência.

Para isso, o clube deverá cumprir alguns requisitos: ter participado da formação do atleta no período entre 12 e 23 anos, além de receber a contribuição da equipe que está comprando o jogador até 30 dias após o pagamento de casa parcela da aquisição.

O regulamento também informa que todo clube pode cobrar o bônus quando se sentir no direito de tal, com a Fifa avaliando cada caso antes de permitir o repasse.

O São Paulo vendeu Thiago Mendes ao Lille no final de junho de 2017 por 9 milhões de euros (R$ 33,8 milhões, na cotação da época). Contratado em dezembro de 2014, o meio-campista realizou 147 partidas com a camisa tricolor, marcou 12 gols e deu 11 assistências.

O clube do Morumbi, no entanto, não será o único que se beneficiaria da aquisição do Lyon. O Goiás, time que revelou Thiago Mendes, receberá R$ 4,86 milhões da transação, referente a 4,5% do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Neste ano, o São Paulo já recebeu R$ 25 milhões pela transferência de Éder Militão do Porto para o Real Madrid. Na ocasião, o clube espanhol pagou 45 milhões de euros aos portugueses, que repassaram 12,8% desse valor para a agremiação brasileira, formadora do atleta.