São Paulo parabeniza goleiro Zetti nas redes sociais

O São Paulo usou suas redes sociais nesta sexta-feira para parabenizar um ídolo do clube. O goleiro Zetti, que defendeu o Tricolor nos anos 1990, completou 55 anos de idade neste dia 10 e recebeu as congratulações do Tricolor.

Multi-campeão no Morumbi, o camisa 1 defendeu a meta do São Paulo entre 1990 e 1997. Zetti chegou ao clube no mesmo ano do técnico Telê Santana e acabou tomando a titularidade de Gilmar, que havia sido campeão brasileiro em 1986.

🎂 Zeeeettiiiiii!!! Quantas curtidas o aniversariante do dia merece, hein?! Parabéns, @zettioficial! 👏🇾🇪❤️ pic.twitter.com/nyZLGnxQIH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 10, 2020

O casamento do goleiro com o Tricolor deu certo. Foram dois títulos de Campeonato Paulista (1991 e 1992), um Campeonato Brasileiro (1991), duas Libertadores (1992 e 1993), dois Mundiais Interclubes (1992 e 1993), duas Recopas Sul-Americana (1993 e 1994), uma Supercopa da Libertadores (1993), duas Copas dos Campeões Mundiais (1995 e 1996) e uma Copa Master da Conmebol (1996).

Zetti terminou sua passagem com 432 jogos pelo São Paulo, a 14ª maior marca da história do clube e a 4ª entre goleiros (atrás de Rogério Ceni, Waldir Peres e Poy). A saída do arqueiro para o Santos, aliás, abriu caminho para que o então reserva Rogério assumisse a titularidade em 1997, posto que manteria até sua aposentadoria dos gramados em 2015.