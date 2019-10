São Paulo não mantém média histórica e decepciona no Pacaembu em 2019

Neste sábado, às 17h, o São Paulo enfrentará o Fortaleza no Pacaembu, já que o Morumbi receberá o show do Iron Maiden no domingo e necessitará de uma estrutura especial no gramado. O retrospecto do Tricolor no estádio municipal em 20119 decepciona e é inferior à média histórica do clube no local.

Até o momento, o São Paulo realizou seis partidas no Pacaembu neste ano, sendo cinco pelo Campeonato Paulista e uma pelo Brasileirão. O Tricolor venceu apenas dois desses jogos, contra Mirassol e São Bento; empatou duas vezes, contra Ferroviária e Cruzeiro, além de ser derrotado em duas ocasiões, para Guarani e Palmeiras.

A temporada de 2019 do Tricolor teve início no Pacaembu, já que o Morumbi passou por reformas estruturais. Dessa forma, os jogos contra Mirassol, Guarani e São Bento aconteceram no estádio Municipal. Na sequência, o São Paulo foi prejudicado pelas chuvas que danificaram as dependências de seu estádio e teve que enfrentar Ferroviária e Palmeiras no Pacaembu. Por fim, o Morumbi não pôde ser palco a partida contra o Cruzeiro por conta de sua utilização na Copa América.

Desconsiderando o Cícero Pompeu de Toledo, o Pacaembu é o estádio no qual o São Paulo mais disputou jogos em sua história. Ao todo, já foram 1.036 confrontos, sendo 568 vitórias, 230 empates e 238 derrotas. Nessas partidas, o Tricolor marcou 2.227 gols e foi vazado 1.276 vezes. Além disso, a equipe já conquistou seis títulos paulistas no estádio municipal (1943, 1945, 1946, 1948, 1949 e 1957).

Na última rodada, o São Paulo foi ultrapassado pelo Bahia e perdeu a posição no G6, sendo no momento o sétimo colocado, com 36 pontos somados. Depois de enfrentar o Fortaleza, o time do Morumbi terá um confronto direto contra o Bahia, na quarta-feira que vem.

Confira todos os jogos do São Paulo no Pacaembu em 2019

São Paulo 4 x 1 Mirassol

São Paulo 0 x 1 Guarani

São Paulo 1 x 0 São Bento

São Paulo 1 x 1 Ferroviária

São Paulo 0 x 1 Palmeiras

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro