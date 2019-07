São Paulo mira fim de jejum antes de sequência fora de casa e clássico

O São Paulo tem uma missão a cumprir nesta segunda-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), diante da Chapecoense, no Morumbi: vencer e acabar com um jejum de oito jogos sem vitória, antes de encarar uma dura sequência que abrange duas partidas fora de casa e um clássico.

O último triunfo do time tricolor na temporada foi o 1 a 0 sobre o Fortaleza, no dia 12 de maio, na Arena Castelão. Desde então, entre duelos válidos pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a equipe obteve cinco empates e três derrotas (veja lista abaixo).

19/05 – São Paulo 0 x 0 Bahia (Brasileirão)

22/05 – São Paulo 0 x 1 Bahia (Copa do Brasil)

26/05 – Corinthians 1 x 0 São Paulo (Brasileirão)

29/05 – Bahia 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil)

02/06 – São Paulo 1 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)

08/06 – Avaí 0 x 0 São Paulo (Brasileirão)

13/06 – Atlético-MG 1 x 1 São Paulo (Brasileirão)

13/07 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

A série negativa de seis partidas sem vencer no Brasileiro fez o São Paulo despencar na tabela de classificação. Em 12 de maio, quando bateu o Fortaleza, o time terminou a quarta rodada na terceira colocação, com dez pontos, ficando atrás de Palmeiras e Santos somente pelo saldo de gols.

Passadas mais seis rodadas, contudo, o Tricolor viu seus rivais se distanciarem consideravelmente. No momento, o time de Cuca ocupa o 12º lugar do Brasileirão, com 15 pontos, 11 a menos que os líderes Palmeiras e Santos, mas tem a possibilidade de assumir a quinta posição ao final da rodada, encostando no G4.

Portanto, uma vitória da Chapecoense, integrante da zona de rebaixamento, se torna crucial para os planos tricolores. Ainda mais que, após encarar os catarinenses, o São Paulo disputará dois jogos como visitante, contra Fluminense e Athletico-PR, respectivamente.

Na sequência, o time volta a jogar no Morumbi, mas o compromisso não é dos mais fáceis: trata-se do clássico contra o Santos. A expectativa é de que até lá o São Paulo esteja ocupando a parte de cima da tabela e faça um duelo direto diante do rival.

