São Paulo inscreve artilheiro da Copinha no mata-mata do Paulista

Destaque das categorias de base do São Paulo, o atacante Toró foi inscrito pelo clube no Campeonato Paulista e agora está à disposição do técnico Diego Aguirre para o mata-mata do torneio. O garoto entrou na vaga de Maicosuel, negociado com o Grêmio em janeiro.

Aos 18 anos, Toró foi um dos cinco artilheiros da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 com seis gols marcados. Na ocasião, sob o comando de André Jardine, o time tricolor terminou como vice-campeão do tradicional torneio de base. Também foi o maior goleador da equipe na Libertadores sub-20, com quatro tentos.

Agora, a nova comissão técnica do São Paulo tem 26 jogadores na lista de profissionais e 50 atletas oriundos de Cotia à sua disposição.

Após avançar na Copa do Brasil com vitória sobre o CRB-AL, o São Paulo abre as quartas de final do Paulistão contra o São Caetano, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Anacleto Campanella. O duelo de volta está marcado para terça-feira, às 21 horas, no Morumbi.

