São Paulo inicia venda de pacote de ingressos para Paulista e Libertadores

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a venda de um pacote de ingressos para os primeiros nove jogos da temporada no Morumbi. O combinado conta com os seis jogos da fase inicial do Campeonato Paulista e os três da fase de grupos da Libertadores.

Os preços variam de R$ 290 a R$ 900 para torcedores comuns que comprarem o pacote, contra R$ R$ 440 a R$ 1840 em caso de compra avulsa de cada jogo. Para os sócios-torcedores, o desconto é maior.

Para assinantes do plano O Mais Querido de R$ 30 mensais, por exemplo, os valores vão de R$ 189 a R$ 630. Além do desconto, os sócios também podem comprar antecipadamente, a partir das 22h (Brasília) desta quinta. A venda para o público geral começa no domingo, às 10h (Brasília), pela internet e bilheterias físicas.

Confira os jogos do pacote:

22/01 – São Paulo x Água Santa – Campeonato Paulista

03/02 – São Paulo x Novorizontino – Campeonato Paulista

15/02 – São Paulo x Corinthians – Campeonato Paulista

01/03 – São Paulo x Ponte Preta – Campeonato Paulista

11/03 – São Paulo x LDU – Libertadores

14/03 – São Paulo x Santos – Campeonato Paulista

17/03 – São Paulo x River Plate – Libertadores

21/03 – São Paulo x Red Bull Bragantino – Campeonato Paulista

05/05 – São Paulo x Binacional – Campeonato Paulista