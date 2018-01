São Paulo inicia busca por título inédito frente ao Madureira

Em busca do inédito título da Copa do Brasil, o São Paulo iniciará a sua trajetória na edição 2018 diante do Madureira, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. Embora tenha o direito do mando de campo, o clube carioca decidiu vendê-lo e levar a partida para a cidade paranaense a fim de arrecadar mais com a bilheteria.

Disputada por 80 times, a primeira fase da Copa do Brasil prevê 40 duelos eliminatórios em jogos únicos. O vencedor de cada embate, portanto, garante uma vaga na etapa seguinte. As equipes mais bem colocadas no ranking da CBF têm a vantagem de se classificar com um empate – é o caso do Tricolor diante do Madureira.

Para este primeiro compromisso no torneio nacional, o técnico Dorival Júnior terá apenas um desfalque em relação à equipe que perdeu para o Corinthians no último sábado. Trata-se de Petros, que cumprirá o primeiro de dois jogos de suspensão por ter sido expulso após o duelo com o Bahia, pela derradeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, em 3 de dezembro, quando desferiu um soco na barriga do zagueiro Tiago.

O substituto do capitão são-paulino será o volante Araruna, que treinou entre os titulares na atividade aberta à imprensa na segunda-feira. O meia Christian Cueva, por decisão da diretoria, segue fora da lista de relacionados do time do Morumbi.

Já os recém-contratados Nenê e Tréllez aguardam sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poderem estrear pelo novo clube. Por fim, recuperando-se de lesões, Arboleda e Morato continuam sem condições de jogo.

Esta será a 18ª vez que o Tricolor disputará a Copa do Brasil. Sua melhor participação ocorreu em 2000, quando foi vice-campeão ao perder para o Cruzeiro na final. No ano passado, sob o comando de Rogério Ceni, acabou eliminado pela Raposa na quarta fase, após ser derrotado por 2 a 0 no Morumbi e vencer por 2 a 1 no Mineirão.

Se o momento do São Paulo não é bom na temporada, o do Madureira é pior. Após quatro rodadas, o Tricolor Suburbano é o lanterna do Grupo C do Campeonato Carioca, com dois empates e duas derrotas. A última delas, inclusive, culminou com a demissão do técnico PC Gusmão. Assim, o auxiliar Acácio dirigirá o time em Londrina.

Com a obrigação de vencer para avançar na competição, o Madureira fará apenas a sua quinta participação na Copa do Brasil. A classificação à segunda fase da edição de 2008 foi sua melhor campanha na história do torneio. O nome mais conhecido da agremiação carioca é o do veterano centroavante Souza, que teve passagens por clubes como Flamengo, Goiás e Corinthians.

O vencedor deste confronto enfrentará na segunda fase quem se sair melhor do duelo entre Manaus-AM e CSA-AL, que se encaram nesta quarta-feira, às 22h30, na Arena da Amazônia.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X SÃO PAULO

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 31 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Pedro Martinelli Christino

MADUREIRA: Douglas; Filippe Formiga, Danrlei, Edmário e Renan; Rezende, Leandro Carvalho, William e Douglas Lima; Luciano Naninho e Souza

Técnico: Acácio (interino)

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei e Araruna; Marcos Guilherme, Shaylon e Brenner; Diego Souza

Técnico: Dorival Júnior