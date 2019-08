São Paulo iguala sua maior sequência invicta no Brasileirão desde 2014

O bom momento do São Paulo não é novidade para ninguém. Com a melhor campanha pós-Copa América no Campeonato Brasileiro, a equipe tricolor está na quarta colocação, dois pontos atrás do líder Santos.

Além da vaga no G4, o time são-paulino igualou a melhor sequência invicta do clube dos últimos cinco anos, com nove jogos sem derrota.

Com os empates seguidos diante de Cruzeiro, Avaí, Atlético-MG e Palmeiras, e os últimos triunfos contra Chapecoense, Fluminense, Santos, Ceará e Athletico-PR, o São Paulo tem a mesma sequência do elenco vice-campeão nacional em 2014.

Naquela disputa, o Tricolor ficou sem perder nove partidas por duas vezes, da 13ª a 21ª rodada e da 29ª até a 37ª. Nem estes resultados foram capazes de tirar o bicampeonato do Cruzeiro, campeão com dez pontos de vantagem para o time até então dirigido por Muricy Ramalho.

Além das contratações de Daniel Alves e Juanfran, o torcedor tem mais motivos para se sentir orgulhoso após a parada de intertemporada: com as vitórias por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, e por 1 a 0 diante do Furacão, na Arena da Baixada, o time do Morumbi se tornou o melhor visitante do Campeonato Brasileiro 2019, até o momento.

O próximo desafio do time de Cuca será diante do Vasco, neste domingo, em São Januário, às 16h. Caso pontue, terá a maior invencibilidade em Brasileirões dos últimos dez anos.