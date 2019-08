São Paulo iguala sequência invicta de quando liderou o Brasileiro em 2018

Com a vitória no clássico contra o Santos no último sábado, o São Paulo chegou a sete partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A marca empata a sequência sem perder que o Tricolor alcançou em 2018, quando a equipe então comandada por Diego Aguirre assumiu a liderança do torneio nacional.

Com apenas uma derrota neste Brasileirão, contra o Corinthians na 6ª rodada, o time de Cuca está desde o fim de maio sem perder no campeonato, com quatro empates e três vitórias.

Em comparação, a campanha da equipe do Morumbi ainda é inferior a do ano anterior. Na 14ª rodada do campeonato de 2018, o Tricolor somava 29 pontos, com 69% de aproveitamento. Neste ano, o São Paulo tem uma partida a menos devido ao jogo adiado contra o Athletico-PR e soma 24 pontos, com 61,5% de aproveitamento.

No ano passado, a marca de sete jogos invictos aconteceu entre a 16ª e 22ª rodada e garantiu a liderança para o Tricolor. A sequência começou com triunfo sobre o Cruzeiro no Mineirão por 2 a 1 e contou com cinco vitórias e dois empates, até cair para o Atlético-MG no Independência por 1 a 0.

Mais forte após a Copa América

Apesar de não perder, o São Paulo chegou até a parada para a Copa América apenas na 10ª colocação, com três vitórias, cinco empates e uma derrota. Foram quatro jogos sem vencer entre a derrota para o Corinthians em Itaquera e a pausa do campeonato.

A situação mudou de figura após a parada. A equipe de Cuca recebeu o então líder Palmeiras na 10ª rodada e empatou por 1 a 1. Depois disso, o Tricolor emendou três vitórias (contra Chapecoense, Fluminense e Santos) pela primeira vez no ano, subindo para a 5ª colocação.

