São Paulo goleia Flamengo-SP e está classificado na Copa São Paulo

O São Paulo venceu o Flamengo, de Guarulhos, por 5 a 0 na noite deste domingo, em São Bernardo, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o time são-paulino segue vivo na competição e enfrentará o Santa Cruz na próxima etapa do torneio.

A partida contra os pernambucanos ainda não tem data, horário e local divulgados pela Federação Paulista de Futebol, mas a tendência é que seja na próxima terça-feira, novamente no Estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista.

Galeano, Gabriel Falcão, Juan, Maia e Rodrigo Nestor marcaram os gols do duelo.

O jogo – Diferentemente do que apresentou nas três primeiras partidas na fase de grupos da Copinha, o São Paulo buscou o gol desde o primeiro minuto na primeira etapa. Com a marcação forte e jogadas pela lateral, o Tricolor conseguiu abrir o placar aos 26 minutos, com Galeano. O camisa 11 aproveitou o cruzamento de Sena, pela direita, e mandou de primeira um bonito chute no canto esquerdo de João Gabriel.

Mesmo vencendo, o time de Orlando Ribeiro manteve a intensidade no segundo tempo e marcou mais quatro gols. Aos nove, Gabriel Falcão aproveitou a sobra e mandou rasteiro cruzado para o barbante. Oito minutos depois, Juan aproveitou linda bola de Galeano para ampliar. Maia fez o quarto aos 25 minutos, após falha da zaga do Corvo, e Rodrigo Nestor completou a goleada, aos 28.

Atual campeão e detentor de quatro títulos, o São Paulo segue firme na competição, em busca de mais uma taça do torneio de base.