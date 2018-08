São Paulo goleia Atibaia em jogo-treino com reservas

O São Paulo recebeu o Atibaia na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda para um jogo-treino. Contando somente com os atletas que vêm sendo pouco utilizados por Diego Aguirre na atual temporada, o Tricolor não teve dificuldades para superar os adversários por 4 a 1, gols marcados por Lucas Fernandes, Tréllez (2) e Paulo Boia.

Nomes mais tarimbados do elenco, como Nenê, Diego Souza e Everton não participaram do confronto com o Atibaia. Os atletas titulares se limitaram apenas a um trabalho intenso em campo reduzido comandado por Aguirre e com o auxílio do preparador físico Fernando Piñatares, que a todo momento exigia que os atletas não diminuíssem o ritmo.

Everton Felipe, que estava nos planos da comissão técnica para o jogo-treino até mesmo para analisar melhor as principais características do novo reforço do São Paulo, não marcou presença na partida. O jogador permaneceu no Reffis trabalhando à parte aguardando a documentação que faltava chegar do Sport para que ele pudesse ser apresentado.

O São Paulo iniciou o duelo com o Atibaia com a seguinte escalação: Jean; Régis, Luan, Rodrigo Caio e Caíque; Jucilei, Shaylon e Lucas Fernandes; Araruna, Tréllez e Gonzalo Carneiro.

No primeiro tempo, o São Paulo não demorou muito para abrir o placar. Após um lindo lançamento de Shaylon, Lucas Fernandes saiu na cara do gol, driblou o goleiro e precisou apenas empurrar para o fundo das redes, colocando o Tricolor em vantagem. Logo em seguida, porém, o Atibaia empatou após falha de Jean, que até chegou a espalmar a bola, mas não evitou que ela entrasse para o gol.

Daí em diante, o Tricolor não precisou se esforçar muito para garantir o resultado positivo. Pouco depois, Tréllez tratou de recolocar o São Paulo na frente marcando um golaço após Gonzalo Carneiro receber bom cruzamento de Régis e ajeitar de peito para o seu companheiro de ataque bater de primeira.

Na etapa complementar, Paulo Boia, que entrou na vaga de Luan, marcou o terceiro gol antes de Tréllez, desta vez de cabeça, após escanteio de Shaylon, balançar as redes novamente e fechar os trabalhar no CT da Barra Funda.

