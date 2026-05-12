São Paulo finaliza preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

Nesta terça-feira, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Juventude, em confronto válido pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0.

A preparação do Tricolor começou com um vídeo exibido aos atletas. Em seguida, o elenco seguiu foi para campo e iniciou trabalhos de aquecimento.

Logo depois, os jogadores receberam instrução e fizeram um exercício de enfrentamento em campo reduzido para finalizar o treino.

Desfalques e reforços

Para o jogo decisivo, o São Paulo tem uma longa lista de desfalques. Roger Machado tem 10 baixas para enfrentar o Juventude.

Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas Ramon (lesão na panturrilha), Alan Franco (lesão no adutor) e Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Arboleda (afastado) não devem entrar em campo pela Copa do Brasil.

Assim, é muito provável que Roger Machado repita a escalação que utilizou no clássico contra o Corinthians: Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano, Ferreira e Calleri.

Situação do Tricolor

Com a derrota no Majestoso, o São Paulo chegou ao quarto jogo sem vitória, somando Brasileirão e Sul-Americana. No campeonato nacional, porém, o Tricolor está na quarta posição, com 24 pontos. Na competição continental, a equipe comandada por Roger Machado também vai bem e lidera o Grupo C, com com oito pontos.

Próximo jogo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp