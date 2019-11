São Paulo finaliza preparação para enfrentar a Chape: veja a provável escalação

Na manhã desta sexta-feira, o São Paulo treinou pela última vez antes do duelo deste sábado (2), às 21h (de Brasília), diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fernando Diniz, que comandou a atividade fechada para a imprensa, terá um desfalque no meio-campo. Trata-se do volante Liziero, que já havia ficado de fora do clássico contra o Palmeiras por desgaste muscular.

O meio-campista participou da primeira parte do treinamento no gramado, mas não foi relacionado para o jogo deste final de semana e não viajou com os companheiros para Santa Catarina. O centroavante Pablo, que se recupera de estiramento na coxa direita, também está mais uma vez descartado.

Desse modo, a provável escalação do Tricolor Paulista tem: Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pato (Raniel).

No primeiro momento, os jogadores são-paulinos trabalharam no Reffis, fazendo exercícios de fortalecimento muscular. Em seguida, foi realizada uma atividade de finalização e posicionamento, com a orientação do comandante tricolor.

Tentando se recuperar da derrota no Choque-Rei, o São Paulo deve superar duas estatísticas ruins: o retrospecto desfavorável contra os catarinenses e o fato de que o time paulista ainda não venceu como visitante sob o comando de Fernando Diniz.

No momento, o Tricolor Paulista ocupa a quarta colocação do Brasileirão com 49 pontos conquistados. A equipe do Morumbi busca o triunfo para seguir entre os quatro primeiros colocados, na zona de acesso direto à Copa Libertadores. O primeiro time fora do G4 é o Grêmio, que soma 47 pontos.

