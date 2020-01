São Paulo finaliza maratona de treinos neste sábado antes de 1ª folga do ano

O São Paulo finaliza neste sábado sua maratona de treinamentos nesta pré-temporada. Se preparando para os primeiros compromissos de 2020, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz trabalhou incessantemente por 11 dias e neste domingo, enfim, terá sua primeira folga no ano.

Ao longo desta pré-temporada, o São Paulo priorizou trabalhos em dois períodos para colocar seus jogadores em forma o mais rápido possível. A avaliação do departamento físico, entretanto, foi a melhor possível. Para os profissionais tricolores, os atletas retornaram das férias muito bem, não contando com um alto índice de gordura corporal. Luan foi um dos exemplos. O volante parece ter voltado ainda mais “seco” que no ano passado.

Foi no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia, que o São Paulo treinou nos seus primeiros oito dias de pré-temporada. Neste período, o elenco só não trabalhou em dois períodos no último domingo e na última quarta-feira, quando os jogadores voltaram à capital paulista logo após a atividade.

Nesta pré-temporada, o São Paulo disputou dois jogos-treinos. No primeiro, goleada por 6 a 1 sobre a Caldense, de Minas Gerais. Já no segundo, derrota por 1 a 0 para o Juventus, da Mooca, que chegou ao gol no segundo tempo, quando Fernando Diniz já não contava mais com o time considerado ideal em campo.

Após o treinamento na manhã deste sábado, o elenco folgará no domingo e, posteriormente, terá mais dois treinos antes de sua estreia oficial na temporada, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Logo na sequência, no domingo, o Tricolor viaja até Araraquara onde terá pela frente o Palmeiras, 16h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa.