São Paulo faz treino coletivo com Diniz enérgico e exigindo pressão

O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta terça-feira, se preparando para o seu próximo compromisso no Campeonato Paulista, sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Oeste, em Barueri. Na atividade realizada no CT da Barra Funda, destaque para Fernando Diniz, que se mostrou bastante enérgico e exigindo muita intensidade de seus comandados, principalmente em relação à pressão na saída de bola adversária.

Nesta terça-feira, Diniz teve pela primeira vez na semana todo o elenco trabalhando junto. Desta forma, sua comissão dividiu os atletas em quatro times (branco, laranja, amarelo e rosa) para a disputa de um coletivo em campo reduzido.

Amarelo: Hernanes, Vitor Bueno, Tréllez, Igor Vinicius, Bruno Alves e Danilo

Rosa: A. Martins, Tchê Tchê, Luan, Reinaldo, Shaylon e Brenner

Laranja: Juanfran, Diego, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Toró e Pablo

Branco: Arboleda, Liziero, Daniel Alves, Everton, Fabinho e Pato

Durante toda a atividade, Diniz focou em exigir de seus atletas uma marcação pressão na saída de bola. Justamente por isso, as equipes tinham de atacar com passes rápidos e se movimentando bastante para abrir espaços que pudessem ser explorados.

Após a atividade, que durou cerca de uma hora e meia, alguns jogadores ainda permaneceram em campo para treinar finalizações, como Brenner, Pablo, Hernanes, Liziero e Tréllez.

Antony, que ainda não realizou exames médicos para assinar com o Ajax, segue treinando separadamente. Nesta terça-feira, o atacante permaneceu nas dependências internas do CT da Barra Funda, já que não pode se sujeitar riscos físicos enquanto as pendências de sua transferência para o clube holandês não sejam concluídas.

Apesar de sua ausência nos primeiros treinamentos da semana, Antony não deve ser desfalque para Fernando Diniz contra o Oeste, no próximo sábado. A expectativa é que o jogador realize os exames médicos entre terça e quarta-feira e possa, enfim, reforçar o São Paulo no Campeonato Paulista.