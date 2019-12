São Paulo faz mistério sobre participação de Rogério Ceni em torneio de ex-jogadores

Neste domingo (15), acontece no Estádio do Morumbi a Legends Cup Brasil, um evento festivo que contará com ex-jogadores de São Paulo, Bayern de Munique, Barcelona e Borussia Dortmund. E o time de masters do Tricolor pode ter uma presença ilustre. A equipe paulista publicou nas redes sociais um vídeo do ex-goleiro Rogério Ceni convocando os torcedores a assistirem ao torneio, mas sem confirmar seu comparecimento.

“Primeiramente, gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês. Sei que neste domingo tem um evento muito importante no Morumbi, Legends. Grandes times, grande atletas, pessoas que escreveram histórias em seus clubes, muita gente boa. E eu tenho certeza que você, torcedor, vai estar junto, presente no Morumbi. Não sei se vou poder estar junto com vocês, mas é uma iniciativa muito bacana dirigida pelo Lugano, um grande amigo e parceiro. Que vocês possam estar presentes e assistindo lendas do futebol, muitas que só vimos pela televisão, através do tempo. Estejam junto no Morumbi e, se possível, estarei junto de vocês”, declarou.

👀 Se liga nesse recado! É neste domingo (15/12), a partir das 14h, no Morumbi: a @legendscupBR, com ídolos de São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Corre pra garantir seu ingresso: https://t.co/rj7tQjJdcL#LegendsCupBrasil#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/wPZFHslBdL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 13, 2019

Pouco depois, o perfil oficial do São Paulo publicou um GIF de uma camisa tricolor com um patch especial da Legends Cup sendo personalizada com o número 01, utilizado pelo goleiro-artilheiro durante boa parte da carreira. Entre os são-paulinos confirmados no torneio, estão Zetti, Cafu, Cicinho, Fabão, Lugano, Ronaldão, Junior, Richarlyson, Mineiro, Josué, Souza, Jorge Wagner, Falcão, Silas, Careca, Aloísio, Denilson, Dagoberto, Leandro e Muricy Ramalho.

Klose, Zé Roberto, Luca Toni, Saviola, Amoroso, Sorín e Demichelis são algumas das outras lendas do esporte que participarão do evento. O torneio contará com quatro partidas, todas no próximo dia 15, com duas semifinais, disputa de terceiro lugar e final.

O São Paulo abrirá o campeonato contra o Bayern de Munique, às 14h, uma hora antes de Barcelona e Borussia Dortmund fazerem o outro jogo por uma vaga na decisão. Às 16h, os dois perdedores fazem a disputa de bronze, enquanto às 17h, acontece a grande decisão. Cada partida terá dois tempos de 25 minutos.