São Paulo faz 9 a 1 sobre o Palmeira-RN e assume a liderança do grupo na Copinha

Nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 29, o São Paulo goleou o Palmeira-RN por 9 a 1 e conquistou a sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com postura diferente da estreia, o Tricolor não teve dificuldade e atropelou o adversário.

Com o resultado, o São Paulo chega a quatro pontos e lidera o Grupo 29 da Copinha. O EC São Bernardo, também com quatro, aparece na vice-liderança porque perde no saldo de gols. O Operário-PR é o terceiro colocado com dois, enquanto o Palmeira-RN segura a lanterna depois de duas derrotas até aqui.

A última rodada do grupo acontece nesta sexta-feira. Às 21h30, o Tricolor tem duelo direto contra o EC São Bernardo, time da cidade sede. Mais cedo, às 19h15, o Operário-RN tenta a classificação contra o Palmeira-RN.

O jogo

Se no empate contra o Operário-RN o torcedor tricolor viu um São Paulo tímido, a coisa foi diferente nesta terça-feira. Não demorou para o Clube do Morumbi abrir vantagem no Primeiro de Maio. Anilson marcou o primeiro, aos três minutos, enquanto Ed Carlos ampliou, de pênalti, aos 11.

O São Paulo dominava a partida, mas foi surpreendido na única chegada de perigo ao ataque do Palmeira-RN. Suelynton apareceu sozinho na zaga são-paulina para descontar.

Nos minutos finais da primeira etapa, porém, o São Paulo transformou o placar em goleada. Anilson marcou o seu segundo no jogo, aos 33, e seis minutos depois Galeano deixou o dele. Já aos 42, foi a vez de Juan balançar as redes e fazer 5 a 1 para o Tricolor antes do intervalo.

No segundo tempo, o os garotos do São Paulo também não perderam tempo para ampliar a vantagem. Logo aos seis minutos, Luizão aproveitou a sobra no escanteio para empurrar para o gol vazio.

Com o controle da partida, o Tricolor marcou o sétimo com Galeano, aos 20, e o oitavo com Maia, aos 29. Três minutos depois, o zagueiro Facundo apareceu livre na área e marcou de letra para fechar o placar em 9 a 1.