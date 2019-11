São Paulo encerra clássicos da temporada com marcas negativas

Após empatar por 1 a 1 com o Santos no último sábado, o São Paulo encerrou os clássicos da temporada. Em 2019, o Tricolor voltou a demonstrar dificuldade para bater seus grandes rivais, acumulando marcas negativas e prolongando tabus.

Em 13 clássicos disputados na temporada, o São Paulo soma seis derrotas, cinco empates e apenas duas vitórias, com o aproveitamento de 28%. O Tricolor sofreu 15 gols e balançou as redes em oito oportunidades. Ao longo dessas partidas, a equipe teve diversas mudanças no comando técnico, passando por André Jardine, Vagner Mancini, Cuca e Fernando Diniz.

Com um início de ano ruim, o São Paulo não conseguiu vencer nenhum rival no Paulistão. Ainda assim, a equipe chegou à final da competição ao bater o Palmeiras nos pênaltis no Allianz Parque. No total, o Tricolor disputou sete clássicos no estadual, com quatro derrotas e três empates, chegando ao aproveitamento de 14%.

Já no Campeonato Brasileiro, os números começam a melhorar. O time do Morumbi disputou seis clássicos, com duas derrotas, dois empates e duas vitórias. O aproveitamento na competição nacional é de 44%.

O São Paulo encerra os clássicos de 2019 sem conseguir quebrar longos tabus. A equipe segue sem vencer um rival fora de casa desde fevereiro de 2017, quando bateu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 1. Consequentemente, Corinthians e Palmeiras seguem invictos em suas arenas diante do Tricolor.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com