São Paulo encara Goiás precisando melhorar retrospecto no Morumbi

O São Paulo recebe o Goiás nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de vencer para se manter vivo na briga pela ponta da tabela. Para isso, a equipe do Morumbi precisará deixar de lado os recentes tropeços em casa e melhorar seu desempenho como mandante.

O São Paulo tem apenas a 9ª melhor campanha dentro de seus domínios, e, apesar de seguir invicto, são os empates que atrapalham a campanha do Tricolor. Ao todo, o time de Cuca venceu quatro jogos e empatou seis, para aproveitamento de 60% dos pontos.

O time paulista vem de dois empates seguidos no Morumbi: 0 a 0 contra o Grêmio e 1 a 1 contra o CSA. A última vitória veio há mais de um mês, em 18 de agosto, em triunfo por 1 a 0 contra o Ceará na estreia de Daniel Alves.

Parte do desempenhado abaixo do esperado está ligado à baixa produção ofensiva. Enquanto o time tem a 5ª melhor defesa jogando em casa, com apenas seis gols tomados, o ataque é apenas o 11º, com média de 1,4 gols marcados por partida.

A equipe do Morumbi é a sexta colocada do Brasileiro com 35 pontos somados e pode chegar ao G4 caso vença o Goiás e o Internacional não derrote o Flamengo no Maracanã, tendo em vista que o Corinthians não joga neste meio de semana devido à disputa da Copa Sul-Americana. Pato, lesionado, e Hernanes, suspenso pelo 3º cartão amarelo, são os desfalques da equipe paulista.