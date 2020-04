São Paulo é o 5º clube da América com mais interações no Twitter em março

Segundo dados publicados pelo site espanhol Deportes y Finanzas, o São Paulo é o quinto clube da América com mais interações no Twitter no mês de março. Embora os campeonatos no Brasil tenham sido paralisados por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Tricolor segue contando com bastante engajamento nas redes sociais.

Durante este período de quarentena, o São Paulo vem apostando na produção de alguns conteúdos pela Spfctv, além de publicar quizes na intenção de estimular a interação com seus torcedores.

À frente do São Paulo, aparecem na lista o Flamengo, com 6,3 milhões de interações, River Plate, com 1,73 milhões, Boca Juniors, com 1,34 milhões e Atlético-MG, com 1,08 milhões.

Confira a lista completa dos 25 clubes da América com mais interações no Twitter em março: