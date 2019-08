São Paulo divulga o número de ingressos vendidos para o San-São

Na tarde desta quinta-feira, a diretoria do São Paulo divulgou que 34 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o clássico contra o Santos, neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Desde a volta da Copa América, o Tricolor tem a segunda melhor campanha do Brasileiro. A equipe de Cuca só deixou de somar três pontos contra o Palmeiras, vice-líder. No entanto, o Alvinegro Praiano é o único time com 100% de aproveitamento após a parada.

Na tabela, o São Paulo ocupa a 5ª posição, com 21 pontos. O Santos, por sua vez, lidera com 32.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com