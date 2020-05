São Paulo divulga balanço financeiro de 2019 com déficit de R$ 156 milhões

Nesta quinta-feira, o São Paulo divulgou o balanço financeiro de 2019, apresentando um déficit de R$ 156 milhões. A dívida teve uma alta significativa se comparada ao valor do ano de 2018, em que o Tricolor Paulista contou com um superávit de R$ 7,2 milhões.

Segundo o relatório, os principais fatores que contribuíram para o cenário foram a alta quantia destinada a contratações de jogadores para a equipe, os resultados abaixo do esperado em termos esportivos e uma queda na receita por venda de atletas, além de despesas trabalhistas.

Em relação às contratações, o São Paulo teve um gasto de R$ 149 milhões, de acordo com o documento. Tiago Volpi, Tchê Tchê, Pablo, Hernanes, Daniel Alves, Igor Vinícius, Everton Felipe, Léo e Vitor Bueno foram citados pelo relatório como os reforços que exigiram o investimento divulgado.

Em campo, o Tricolor não correspondeu, terminando o ano sem conquistar títulos e com eliminações em todas as competições. O time caiu na fase preliminar da Copa Libertadores, nas oitavas de final da Copa do Brasil e perdeu para o rival Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou na sexta posição.

Já na parte de vendas de jogadores, o São Paulo acumulou uma receita de R$ 104,8 milhões em 2019, enquanto em 2018 o valor foi de R$ 149,9 milhões. Tentando equilibrar o caixa, a diretoria tricolor negociou em fevereiro deste ano o atacante Antony por 15,7 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões, na época) e 20% de revenda futura que tinha de David Neres por 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões, na época) com o Ajax, da Holanda.

Outros valores que compuseram a conta final foram os de dívidas trabalhistas antigas com ex-jogadores e empresas, totalizando R$ 81 milhões. O montante investido nas categorias de base também é significativo: R$ 23 milhões para a formação de atletas, com o clube tendo profissionalizado 12 deles.

Todos os documentos relacionados ao balanço financeiro do ano passado estão disponibilizados no site oficial do São Paulo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com