São Paulo desembarca no Uruguai para estreia na Copa Sul-Americana

Nesta segunda-feira, a equipe do São Paulo chegou ao Uruguai para o duelo contra o Boston River, que marca a estreia do time na Copa Sul-Americana. O Tricolor irá a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

🛬🇺🇾 Já estamos em Montevidéu, no Uruguai, para a estreia na @SudamericanaBR! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/euxF6z5QLq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Dória (Alan Franco), Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho (Cauly); Artur, Ferreirinha e André Silva

Técnico: Roger Machado

E o Arboleda?

Arboleda deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília) do último sábado no SuperCT para a concentração do São Paulo antes de enfrentar o Cruzeiro, mas não o fez e foi cortado da lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, pela madrugada. O clube, porém, não teve nenhuma confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu nenhum retorno. Desta forma, o zagueiro deve ser desfalque para Roger Machado.

Fase do São Paulo

O São Paulo estreia na Sul-Americana após um bom resultado no Brasileirão: a goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro no último sábado. Roger Machado ainda terá o retorno de Alan Franco para o confronto. No entanto, ganhou os desfalques de Luciano, Sabino, Calleri e Lucca para enfrentar os uruguaios.

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