São Paulo defende invencibilidade histórica contra o Sport no Morumbi

Pressionado por vitórias, pela conquista da vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores 2019 e contra um adversário que joga a vida para permanecer na Série A na próxima temporada. Os cenários não são animadores para o São Paulo quando se diz respeito ao duelo da próxima segunda-feira, contra o Sport, no Morumbi, a não ser pelo retrospecto do Leão na casa tricolor, onde jamais venceu.

Nas 19 vezes em que foi ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o máximo que o Sport conseguiu fui um empate, na 10ª rodada do Brasileiro de 2016. Nos outros 18 jogos, o Leão da Ilha do Retiro saiu do gramado derrotado em todos, sendo o revés mais recente no ano passado, na 26ª rodada, na vitória do Tricolor por 1 a 0, com gol marcado por Marcos Guilherme.

Quando se trata das redes balançando, a soberania do time paulista é ainda maior. Nesses 19 encontros, o São Paulo marcou, ao todo, 42 gols, enquanto o Sport furou a meta do time da casa apenas 11 vezes. O último tento do time pernambucano no Morumbi, inclusive, foi em 2007, marcado por Weldon no revés por 3 a 1 sofrido para o tricolor campeão nacional, comandado na época por Muricy Ramalho.

No retrospecto geral, o São Paulo também segue com números superiores aos do Sport. Em 38 duelos, os tricolores levaram a melhor em 21, com nove empates e oito triunfos dos rubro-negros. No primeiro turno da atual competição, o time paulista levou a melhor com uma vitória por 3 a 1, com gols marcados por Nenê, Diego Souza e Tréllez. Marlone descontou para os donos da casa

Dono de 62 pontos, o Tricolor entra em campo nesta segunda-feira ainda em busca da tão sonhada vaga direta para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Enquanto isso, o Sport, com 38 pontos, ocupa a 17ª colocação e precisa voltar a vencer para permanecer na Série A em 2019.

