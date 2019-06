São Paulo decepciona torcida no início do Brasileiro: veja números

O São Paulo decepcionou o seu torcedor até a nona rodada do Campeonato Brasileiro, paralisado para a disputa da Copa América. Mesmo com a chegada de reforços, o time ocupa a modesta nona colocação, com 14 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras – a distância ainda pode aumentar caso o rival vença o Botafogo nos tribunais.

Além de Alexandre Pato, um antigo sonho da torcida, a diretoria trouxe Tchê Tchê, Vitor Bueno e Marquinhos Calazans a pedido do técnico Cuca. No início do ano, o clube havia contratado Hernanes, Pablo, Tiago Volpi, Léo Pelé, Igor Vinícius, Biro Biro e Willian Farias.

Foram gastos mais de R$ 60 milhões em reforços para a temporada, valor que gerou grande expectativa na torcida. Eliminado na Copa Libertadores e derrotado na final do Campeonato Paulista, o São Paulo iniciou o Brasileirão pressionado.

Com vitórias sobre Botafogo, Goiás e Fortaleza, o time teve um início promissor e dava sinais de que brigaria pelo título. No entanto, a equipe caiu de rendimento em um momento de muitas lesões no elenco e caiu na Copa do Brasil após duas derrotas para o Bahia, aumentando a pressão no torneio de pontos corridos.

Desde o triunfo na capital cearense, o São Paulo não ganhou mais no Brasileirão. Com quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, os comandados de Cuca despencaram na tabela – saíram do terceiro para o nono lugar.

Dois pontos chamam atenção nessa queda do Tricolor: a fraca produção ofensiva, e o desempenho aquém do esperado como mandante. O time tem o quarto pior ataque da competição, com oito gols, e um aproveitamento de apenas 50% dos pontos disputados em casa, com uma vitória em quatro partidas.

Em meio à disputa da Copa América, o São Paulo fará uma intertemporada no CT da base, em Cotia. O primeiro compromisso após a pausa do Brasileirão é o clássico contra o Palmeiras, no Morumbi, no dia 13 de julho, um sábado, às 19 horas (de Brasília).

OS MELHORES

Pato e Tiago Volpi têm sido os destaques do Tricolor neste início de Brasileirão. O atacante é o artilheiro do time no torneio, com três gols, enquanto o goleiro vem chamando atenção pelo número de boas defesas, responsáveis por evitar algumas derrotas na competição.

A DECEPÇÃO

Everton marcou o primeiro gol do São Paulo no campeonato, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbi, pela primeira rodada. Desde então, contudo, o meia-atacante caiu de produção junto com outros jogadores. Contra o Avaí, lesionou a coxa direita e ficará em tratamento durante o recesso.