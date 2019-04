São Paulo confirma treino aberto no Morumbi antes do Choque-Rei

Por meio de suas redes sociais, o São Paulo confirmou que encerrará a preparação para o decisivo clássico contra o Palmeiras em um treino aberto à torcida, no Estádio do Morumbi.

A atividade será realizada a partir das 10 horas (de Brasília) deste sábado, véspera do jogo de volta pelas semifinais do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. A informação já havia sido antecipada pela Gazeta Esportiva na última segunda-feira.

“Foram apenas 90 minutos. No próximo sábado, dia 6, às 10h, teremos treino aberto no Morumbi. Contamos com sua torcida e apoio aqui, onde o coração bate mais forte. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal)”, escreveu o clube em sua conta no Twitter.

O primeiro encontro, realizado no último sábado, no Morumbi, terminou empatado por 0 a 0. Ou seja, quem vencer a segunda partida avança à grande final. Em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

O Choque-Rei de domingo marcará a estreia de Cuca em sua segunda passagem como técnico do São Paulo. Por outro lado, os recém-contratados Alexandre Pato e Tchê Tchê não poderão jogar, pois chegaram após o prazo final de inscrição no Campeonato Paulista.