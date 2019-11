São Paulo amarga jejum de 1000 dias em clássicos; veja os detalhes!

O São Paulo completa nesta terça-feira nada mais, nada menos que 1000 dias sem vencer um clássico fora de casa. Sim, é isso mesmo, torcedor são-paulino, são mais de 32 meses, 140 semanas, 24 mil horas, 1,4 milhões minutos e 86 milhões de segundos. Desde fevereiro de 2017 o Tricolor não supera um rival longe do Morumbi. A última vez que isso aconteceu, o time ainda era comandado por Rogério Ceni, hoje no Fortaleza.

Ceni iniciava sua carreira como treinador à época. Tendo de encarar o Peixe, na Vila Belmiro, logo na terceira rodada do Campeonato Paulista, o ex-goleiro não decepcionou, contando com Luiz Araújo e Cueva em um dia inspirado para vencer os donos da casa por 3 a 1 – o primeiro marcou dois gols, e o segundo balançou as redes de pênalti para o São Paulo. Copete abriu o placa para o Santos.

No fatídico 15 de fevereiro de 2017, o São Paulo entrou em campo com Sidão/ Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Cueva, Neilton e Gilberto. O lateral-direito Bruno, Araruna e Luiz Araújo entraram no decorrer da partida.

De lá para cá, o São Paulo disputou 17 clássicos longe do Morumbi, como visitante, e não venceu mais. Na mesma temporada que bateu o Santos na Vila Belmiro, o Tricolor acabou perdendo para o Peixe quando voltou à Baixada, desta vez por 3 a 2, empatou em 1 a 1 com o Corinthians e, posteriormente, perdeu para o Timão por 3 a 2. Já contra o Palmeiras, duas derrotas com placares elásticos no Allianz Parque: 3 a 0 e 4 a 2.

No ano seguinte, o São Paulo empatou em 0 a 0 com o Santos na Vila, perdeu dois jogos para o Corinthians (2 a 1 e 1 a 0), além de ter empatado outro, e também levou a pior nos dois confrontos com o Palmeiras (2 a 0 e 3 a 1).

Na atual temporada, o São Paulo levou a pior para o Santos no Pacaembu, sendo engolido pela estratégia de Jorge Sampaoli, que venceu por 2 a 0. Contra o Corinthians, três derrotas: 2 a 1 no fase de grupos do Paulistão, 2 a 1 no segundo jogo da final do Paulistão e 1 a 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Já diante do Palmeiras, empate sem gols no Allianz Parque no jogo de volta da semifinal do Paulistão e derrota por 3 a 0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Confira abaixo todos os clássicos do São Paulo fora de casa desde a vitória sobre o Santos em 2017:

2017

Palmeiras 3 x 0 São Paulo – fase de grupos do Paulistão

Corinthians 1 x 1 São Paulo – volta da semifinal do Paulistão

Corinthians 3 x 2 São Paulo – 1º turno do Campeonato Brasileiro

Santos 3 x 2 São Paulo – 1º turno do Campeonato Brasileiro

Palmeiras 4 x 2 São Paulo – 2º turno do Campeonato Brasileiro

2018

Corinthians 2 x 1 São Paulo – fase de grupos do Paulistão

Palmeiras 2 x 0 São Paulo – fase de grupos do Paulistão

Corinthians 1 (5) x (4) 0 São Paulo – volta da semifinal do Paulistão

Palmeiras 3 x 1 São Paulo – 1º turno do Campeonato Brasileiro

Santos 0 x 0 São Paulo – 2º turno do Campeonato Brasileiro

Corinthians 1 x 1 São Paulo – 2º turno do Campeonato Brasileiro

2019

Santos 2 x 0 São Paulo – fase de grupos do Paulistão

Corinthians 2 x 1 São Paulo – fase de grupos do Paulistão

Palmeiras 0 (4) x (5) 0 São Paulo – volta da semifinal do Paulistão

Corinthians 2 x 1 São Paulo – volta da final do Paulistão

Corinthians 1 x 0 São Paulo – 1º turno do Campeonato Brasileiro

Palmeiras 3 x 0 São Paulo – 2º turno do Campeonato Brasileiro