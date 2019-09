São Paulo chega ao 3º jogo sem balançar as redes: “Isso não é normal”

Titular no ataque do São Paulo neste sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio, Raniel não conseguiu explicar ao certo os motivos pelos quais a equipe comandada pelo técnico Cuca não balança as redes há três rodadas no Campeonato Brasileiro.

Contra o Colorado, em Porto Alegre, o Tricolor não conseguiu se impor diante de um adversário quase que em sua totalidade composto por reservas, e acabou voltando para casa com a derrota por 1 a 0.

“Time da gente começou bem o jogo, até tivemos um volume bom de jogo, mas quando as coisas não tem que acontecer, elas não acontecem. Mas, não podemos baixar a cabeça, sabemos que isso não é normal para uma equipe tão grande e qualificada como a nossa, vamos conversar com o treinador”, disse Raniel.

O centroavante são-paulino voltou ao time titular neste sábado depois de cumprir suspensão automática no empate sem gols com o Grêmio. Desde que chegou ao Tricolor, Raniel marcou um gol e deu uma assistência, mas atualmente não vive um grande momento.

Agora, o São Paulo volta seu foco para o CSA, adversário do próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até lá, a expectativa é de que Pablo já esteja novamente à disposição de Cuca depois de se recuperar de uma lesão ligamentar no tornozelo direito.