São Paulo aumenta valores dos ingressos para clássico contra o Corinthians

Nesta terça-feira, o São Paulo divulgou os preços dos ingressos para a partida contra o Corinthians, que acontece no sábado, às 18h, no Morumbi. Os valores das entradas tiveram um aumento em relação aos últimos jogos do Tricolor como mandante.

A venda para todos os torcedores terá início na quarta-feira, a partir das 10h. Os sócio-torcedores já podem adquirir os ingressos através do site Total Acesso. As arquibancadas mais baratas, amarela e laranja, custarão R$ 50 (R$ 25 a meia), enquanto as arquibancadas azul e vermelha terão o valor de (R$ 70).

Para efeito de comparação, o ingresso mais barato da partida contra o Fortaleza, no Pacaembu, custou R$ 10 (R$ 5 meia), no tobogã. A cadeira laranja, com visão lateral, teve o preço de R$ 30 (R$ 15 a meia). Contra o Goiás, último jogo do São Paulo no Morumbi, as arquibancadas também estavam mais baratas. Os setores laranja e amarelo tiveram o valor de R$ 30 (R$ 15 a meia), enquanto o azul e o vermelho custaram R$ 50 (R$ 25 a meia).

Com a vitória sobre o Fortaleza, o São Paulo foi à quinta colocação, com 39 pontos somados. Antes de enfrentar o Corinthians, o Tricolor visita o Bahia, nesta quarta-feira.

Confira todos os valores dos ingressos para a partida entre São Paulo e Corinthians:

Arquibancada Amarela (Norte): R$ 50 / R$ 25 meia entrada

Arquibancada Laranja (Sul) : R$ 50 / R$ 25 meia

Arquibancada Azul (Leste) : R$ 70 / R$ 35 meia

Arquibancada Vermelha (Oeste) : R$ 70 / R$ 35 meia

Cadeira Superior Amarela (Norte) : R$ 120 / R$ 60 meia

Cadeira Superior Laranja (Sul) : R$ 120 / R$ 60 meia

Cadeira Especial Azul (Leste) : R$ 180 / R$ 90 meia

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) : R$ 180 / R$ 90 meia

Morumbi Premium (Leste) : R$ 240 / R$ 120 meia

Cadeira Cativa Azul (somente proprietário)* : R$ 70

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário)* : R$ 70

Cadeiras Térreas P02 e P04 (Leste) :R$ 120 / R$ 60 meia

Cadeiras Térreas P18 (Oeste) : R$ 120 / R$ 60 meia

Cadeira Térrea Sócio P02, P04 e P18* : R$ 60

Espaço do Sócio P04: R$ 50

Corporativo (Empresas): R$ 70