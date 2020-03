São Paulo aposta em retrospecto de Diniz no Morumbi para atravessar sequência dura

O São Paulo começa nesta quarta-feira a sequência mais difícil da temporada até agora, com duelos contra LDU, Santos, River Plate e Red Bull Bragantino, nesta ordem. E um trunfo do Tricolor para atravessá-la com sucesso é o Estádio do Morumbi, já que as quatro partidas serão disputadas na casa são-paulina.

Em 2020, o São Paulo ainda não sabe o que é perder em seu estádio. Foram quatro jogos pelo Campeonato Paulista, com duas vitórias, contra Água Santa e Ponte Preta, e dois empates, contra Novorizontino e Corinthians. Um aproveitamento de 66,66%.

Sob o comando de Fernando Diniz, os números são ainda mais animadores. Desde que o treinador chegou ao clube, foram disputadas 11 partidas no Morumbi, com sete triunfos, dois empates, duas derrotas e 69,69% de aproveitamento.

Os únicos dois reveses do técnico no Estádio Cícero Pompeu de Toledo foram em novembro de 2019, ambos pelo Campeonato Brasileiro. No dia 7, o Tricolor acabou derrotado para o Fluminense por 2 a 0. Três dias depois, foi o Athletico-PR que venceu na casa tricolor, pelo placar de 1 a 0.

Agora, o São Paulo tenta começar a série de duras partidas com a primeira vitória pela Copa Libertadores. O confronto contra a LDU está marcado para esta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D.