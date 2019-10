São Paulo anuncia venda de 34 mil ingressos para o clássico contra o Corinthians

O São Paulo divulgou, no início da tarde deste sábado, a venda antecipada de 34 mil ingressos para o clássico diante do Corinthians, que acontece neste domingo, às 18h (de Brasília), no estádio do Morumbi. Dois setores estão esgotados (arquibancada amarela e cadeira superior laranja).

Ainda há ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos na bilheteria ou então pela internet. Os preços vão de R$ 60 (meia) a R$ 240 (inteira). A abertura da venda geral aconteceu na última quarta-feira, quando torcedores relataram problemas no momento da compra.

A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece neste domingo, às 18h (de Brasília). O São Paulo vem de empate sem gols contra o Bahia, enquanto o Corinthians teve como último resultado a igualdade por 2 a 2 diante do Athletico-PR, na última quinta-feira. O tricolor é o quinto colocado na tabela, com 40 pontos conquistados, três a menos que o alvinegro.

