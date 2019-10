São Paulo anuncia parcial de ingressos para clássico com o Corinthians

O São Paulo anunciou na manhã desta quinta-feira a venda antecipada de 20 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians, que ocorre no próximo domingo no Morumbi, às 18h (de Brasília). Mesmo com o aumento no preço das entradas, a expectativa é que o clássico tenha um bom público.

As vendas exclusivas para sócios torcedores foram abertas na última terça-feira, enquanto o público geral foi liberado para comprar os ingressos a partir da manhã de quarta-feira.

20 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso do próximo domingo, no Morumbi. O Tricolor conta com a sua torcida, compre sua entrada e #VamosSãoPaulo 🇾🇪 Compre online: https://t.co/aP3f5DUN47 pic.twitter.com/4gMRUQcjai — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 10, 2019



Para o Majestoso, o São Paulo optou por aumentar os preços dos ingressos em relação ao jogo contra o Fortaleza, que levou mais de 30 mil pessoas para o Pacaembu. As inteiras variam entre R$ 50, para as arquibancadas Laranja e Amarela, e R$ 240, para o camarote Morumbi Premium.

O clássico entre São Paulo e Corinthians é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais disputam uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.