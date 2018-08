São Paulo anuncia 56 mil ingressos vendidos para duelo com Ceará

O Morumbi vai ferver neste domingo. Na véspera do confronto pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo anunciou a venda antecipada de 56 mil ingressos. Só restam entradas para camarotes e cadeiras cativas, em ambos os casos a comercialização é feita apenas pela internet.

Com isso, fica a expectativa de recorde. O maior público do Tricolor no ano foi registrado contra o Corinthians, quando 58.624 pessoas estiveram no Cícero Pompeu de Toledo. O recorde do país pertence ao Fla-Flu disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 59.987 torcedores acompanharam o clássico carioca nesse Brasileirão.

Caso supere a melhor marca até agora, o São Paulo pode ficar com o ‘título’ de maior público do ano por duas temporadas seguidas, já que em 2017 alcançou esse feito ao levar 61.142 torcedores, de novo contra o Corinthians, seu arquirrival.

O panorama de momento pode gerar empolgação ao torcedor são-paulino por dois motivos. O primeiro é fato do clube nunca ter perdido um jogo às 11h, exatamente o horário do confronto com o Vovô. O histórico é de quatro vitórias e dois empates. E nesse ano, sempre que teve mais de 40 mil nas arquibancadas, a equipe correspondeu em campo. Foi assim nas vitórias em cima de Santos (40.565), Chapecoense (41.075), Vasco (53.437) e duas vezes diante do Corinthians (42.830 e 58.624).

A partida com o Ceará também registra os valores mais caros cobrados pelo São Paulo desde que a precificação dinâmica foi implantada pela diretoria. Os preços vão de R$ 35 / R$ 17,50 ½ entrada (arquibancadas amarela e laranja) até R$ 200 / R$ 100 ½ (setor Morumbi Premium P05).

