São Paulo anuncia 38 mil ingressos vendidos para partida contra o Vasco

A derrota na Copa Sul-Americana não tirou a empolgação do torcedor do São Paulo para o Campeonato Brasileiro e o time comandado por Diego Aguirre terá novamente um grande apoio vindo das arquibancadas do Morumbi na partida diante do Vasco. Na tarde deste sábado, o clube anunciou a venda antecipada de 38 mil ingressos para o duelo diante do Cruz-Maltino, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada.

Os setores que costumam receber a maior parte do público já estão esgotados. De acordo com o Twitter do tricolor, não existem mais entradas disponíveis para as Arquibancadas Azul, Amarela e Laranja, além da Cadeira Superior Laranja. As entradas para os demais setores podem ser adquiridos no site da Total Acesso, empresa que comercializa os ingressos para jogos do São Paulo dentro do Morumbi.

Após a derrota para o Colón, da Argentina, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, os comandados de Diego Aguirre voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupam o segundo lugar, dois pontos atrás do Flamengo. Caso o São Paulo vença o Vasco e o Rubro-Negro Carioca seja derrotado pelo Grêmio, o tricolor assume a liderança da competição.

Dos ingressos ainda disponíveis, o setor mais em conta segue sendo a Arquibancada Vermelha, com valor da meia-entrada em R$20,00. Já o local com preço mais alto é o Setor Morumbi Premium Leste, com valor de compra estabelecido em R$160,00.