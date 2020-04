São Paulo acerta renovação de mais um patrocínio em meio à crise do coronavírus

A MRV, empresa brasileira de construção, anunciou nesta quarta-feira a renovação do patrocínio ao São Paulo. O novo vínculo é válido até o final de 2020 e prolonga a parceria entre as partes, que vem desde maio 2017.

Além do time principal do Tricolor, a empresa também patrocina as equipes de futebol feminino e basquete masculino. Na camisa, o logo será estampado no ombro dos jogadores.

O acordo foi comemorado pelos diretores do clube. “Em um momento em que a economia aparece tão retraída, conseguimos manter uma parceria importantíssima para o clube e que certamente continuará trazendo frutos. Agradecemos a confiança da MRV e continuaremos trabalhando para alcançar os melhores resultados”, afirmou o diretor executivo de Marketing do São Paulo, João Fernando Rossi.

No começo de abril, a diretoria já havia renovado outra importante parceria, com o Banco Inter, patrocinador máster.

