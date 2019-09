São Paulo abre venda geral de ingressos para jogo contra o Goiás

Visando embalar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Goiás no Morumbi na próxima quarta-feira (25). A venda de ingressos para público geral foi aberta na manhã deste domingo.

A expectativa do Tricolor é voltar a receber um bom público em sua casa. Afinal, o São Paulo tem a segunda melhor média de público do Brasileirão, atrás apenas do líder Flamengo.

São Paulo x Goiás: venda de ingressos aberta para toda a torcida!



O preço das inteiras varia entre R$ 30, para as arquibancadas Laranja e Amarela, e R$ 180, referente ao camarote Morumbi Premium. Os ingressos para arquibancadas e cadeiras térreas só podem ser adquiridos por meio da Internet.

Após chegar aos 35 pontos e encostar no G4, a equipe de Cuca busca construir uma sequência de resultados positivos no segundo turno, enquanto o Goiás joga visando se distanciar da zona de rebaixamento.