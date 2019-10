São Paulo abre venda geral de ingressos com entradas a R$ 5

O São Paulo abriu nesta terça-feira a venda geral dos ingressos para a partida contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu. Para o reencontro de Rogério Ceni com seu ex-clube, o Tricolor baixou os preços das entradas e oferece bilhetes até mesmo a R$ 5.

Trabalhando com precificação dinâmica, o São Paulo costuma ter ingressos mais caros quando o time está em um bom momento. No período em que esteve disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, por exemplo, as entradas inteiras mais baratas ultrapassavam os R$ 50.

O ingresso mais barato para a partida contra o Fortaleza dá acesso ao Tobogã do Pacaembu. A meia-entrada sai por R$ 5. O setor mais caro para o confronto sai por R$ 70, que é o das cadeiras cobertas do estádio municipal. Você pode adquirir os bilhetes no site totalacesso.com.

A partida entre São Paulo e Fortaleza acontecerá no Pacaembu pelo fato de o Morumbi receber neste fim de semana o show do Iron Maiden.

