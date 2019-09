São-paulinos protestam contra Cuca e time no portão do Morumbi

Confira este e outros vídeos em

Os são-paulinos que foram ao Morumbi na noite desta quarta-feira terminaram decepcionados. Alguns torcedores, reunidos diante do portão principal do estádio, protestaram após a inesperada derrota por 1 a 0 contra o Goiás e citaram o técnico Cuca.

“Eu, Cuca, vai tomar no c*!”, gritaram os são-paulinos, revoltados. “Tá de palhaçada, salário em dia e surra atrasada!” e “Vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha!” foram alguns dos cânticos entoados pelo grupo de torcedores no Morumbi.

Com o tropeço diante do Goiás, o São Paulo perdeu a chance de dormir na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e piorou ainda mais seu desempenho como mandante, que agora é de quatro vitórias, seis empates e um revés.

Com os mesmos 35 pontos ganhos, o São Paulo permanece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 22ª rodada, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o time tricolor volta a campo para encarar justamente o líder Flamengo, no Estádio do Maracanã.