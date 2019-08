Revelação no Paulista, Igor Gomes cai no ostracismo no Tricolor

Igor Gomes foi um dos principais jogadores do São Paulo no mata-mata do Campeonato Paulista, indo às redes contra o Ituano, sendo decisivo contra o Palmeiras e um dos mais lúcidos em campo pelo lado do Tricolor na grande final contra o Corinthians. O meia de apenas 20 anos vinha caminhando para ser uma revelação tão grande quanto Antony, porém, com o início do Brasileirão, a ascensão do camisa 26 foi por água abaixo.

O início efetivo do trabalho do técnico Cuca também fez com que Igor Gomes visse seu lugar cativo na equipe titular desaparecer. Hernanes assumiu a função de armador quando se recuperou de lesão. Posteriormente, Daniel Alves desembarcou no Morumbi e diminuiu ainda mais as chances de jogar do jovem revelado em Cotia.

Mesmo com diversos desfalques no setor ofensivo nas últimas rodadas, o técnico Cuca segue com Igor Gomes fora de seu radar. A última vez que o meia atuou por mais de 20 minutos aconteceu há mais de dois meses. Contra o Fluminense, em julho, entrou aos 35, pouco antes do apito final. Já no clássico contra o Palmeiras esteve em campo por 14 minutos.

Após o vice-campeonato paulista, Igor Gomes seguiu sendo titular apenas na estreia no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. Depois, só voltou a figurar entre os 11 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, no Morumbi.

Com a contusão de Hernanes, Igor Gomes é o substituto natural para a função de armador da equipe, algo que atualmente é de responsabilidade de Daniel Alves. Caso o lateral-direito da Seleção Brasileira, enfim, jogue em sua posição original com a camisa do São Paulo, a cria de Cotia pode voltar a ganhar uma chance de Cuca e mostrar o futebol que desempenhou na reta final do Campeonato Paulista. Afinal, a falta de criatividade do ataque tricolor é um dos ajustes a serem feitos pela comissão técnica nesta semana.