Retornos de Antony e Igor Gomes assombram estrelas do São Paulo

Antony e Igor Gomes, enfim, estão de volta ao São Paulo após a disputa do Torneio Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira sub-23, na Colômbia. Com a vaga aos Jogos de Tóquio 2020 assegurada, a dupla tricolor agora volta o foco para o importante clássico contra o Corinthians, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

A presença dos jovens revelados em Cotia, no entanto, vem assombrando algumas estrelas do elenco comandado por Fernando Diniz. Tanto Igor Gomes quanto Antony terminaram a última temporada como titulares do São Paulo, e a volta de ambos ao dia a dia de trabalho no CT da Barra Funda pode tirar alguns jogadores tarimbados dos 11 iniciais.

Hernanes, por exemplo, iniciou 2020 como titular no meio-campo são-paulino graças à ausência de Igor Gomes e tem correspondido às expectativas, sendo bastante participativo e protagonizando boas chances de gol nos últimos jogos. Já para a vaga de Antony, Fernando Diniz apostou em Helinho, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e posteriormente decidiu dar uma oportunidade a Alexandre Pato, que até agora também não conseguiu entregar o esperado.

Para o clássico contra o Corinthians, a tendência é que Fernando Diniz dê continuidade à equipe com a qual vem trabalhando desde o início do Campeonato Paulista, mas não seria surpresa caso Igor Gomes e Antony pintassem como titulares. O segundo, inclusive, tem mais chance de iniciar a partida entre os 11, na vaga de Pato ou Pablo.

Diniz e sua comissão técnica terão mais dois dias de treinamentos para definir qual equipe entrará em campo contra o Corinthians, no próximo sábado, no Morumbi, mas não só isso. O comandante tricolor precisa encontrar também uma forma de tornar seu ataque mais eficiente, já que, apesar de ter dominado os últimos dois jogos, a equipe acabou saindo de campo sem um resultado positivo.