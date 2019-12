1 /4 /4

SÃO PAULO 4 X 0 CHAPECOENSE - Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo atropelou a Chapecoense no Morumbi. Foi o primeiro e único gol de Raniel com a camisa tricolor. Antony, Toró e Vitor Bueno completaram o placar (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)