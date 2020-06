Relembre: 5 grandes zagueiros-artilheiros da história do São Paulo

4 /5 /5

Um dos líderes da equipe multicampeã do São Paulo na primeira década deste século foi Fabão, marcando gols importantes pelo clube, como na final da Libertadores de 2005 e no jogo que garantiu a conquista do Brasileirão de 2006. Em 171 partidas pelo clube, o zagueiro balançou as redes 15 vezes. (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)