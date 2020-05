Relembre: 5 grandes jogadores canhotos da história do São Paulo

1 /5 /5

Ponta-esquerda muito habilidoso, Canhoteiro se projetou para o futebol com a camisa do São Paulo, clube pelo qual conquistou o Campeonato Paulista de 1957. Um dos grandes dribladores do futebol brasileiro, ele teria sido titular da Seleção Brasileira na Copa de 1958, mas foi cortado pouco antes do torneio (Foto: Acervo/Gazeta Press)