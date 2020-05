Relembre: 5 grandes estrangeiros da história do São Paulo

4 /5 /5

Darío Pereyra chegou ao São Paulo no final de 1977 e vestiu a camisa tricolor por pouco mais de dez anos. Apesar de ser originalmente volante, o uruguaio se destacou como zagueiro. É o jogador de linha estrangeiro com mais jogos pelo clube do Morumbi, 453, e conquistou os Campeonatos Paulistas de 1980, 1981, 1985 e 1987 e os Campeonatos Brasileiros de 1977 e 1986 (Foto: Acervo/Gazeta Press)