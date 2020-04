Relembre: 5 estrangeiros que decepcionaram no São Paulo

1 /5 /5

Contratado em 2011 com o status de "Novo Riquelme", Marcelo Cañete sofreu com lesões e pouco conseguiu mostrar no São Paulo. O argentino saiu do clube com apenas 23 partidas e um gol marcado. Hoje atua no Cobresal, do Chile (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)