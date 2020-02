Reinaldo revela que vai acompanhar jogo do Corinthians, já pensando no Majestoso de sábado

O São Paulo segue se preparando para o clássico contra o Corinthians, marcado para o próximo sábado, às 19h, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Reinaldo revelou que estará de olho no jogo do Timão desta quarta-feira pela Libertadores, já pensando no duelo do fim de semana.

“Gosto sempre de assistir jogo, se for Corinthians e qualquer outro. Gosto de ver uma competição de alto nível como Libertadores, estudando adversário, independente do time. Quero entrar mais nessa competição. Vou acompanhar e procurar perceber pontos fortes e fracos, para não ter nenhuma surpresa no sábado”, revelou em entrevista aos canais Fox Sports.

O “Majestoso” será bastante importante, pensando na sequência do Tricolor. Hoje, o time de Fernando Diniz é apenas o terceiro colocado do grupo C, com nove pontos, um atrás de Mirassol e Inter de Limeira. Caso acabasse nesta rodada a primeira fase do Paulistão, Reinaldo e companhia estariam eliminados.

Ainda analisando o adversário, o camisa 6 são-paulino acredita que estar treinando enquanto o Corinthians joga é uma vantagem.

“Creio que ajuda, mas diante de um clássico tão importante, a equipe deles virá bem forte. Vamos nos preparar essa semana e o professor Diniz vai fazendo a gente entender a equipe do Corinthians”, finalizou.