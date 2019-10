Reinaldo recebe 3º cartão e vira desfalque: “Discussão normal de jogo”

Reinaldo não poderá defender o São Paulo no próximo domingo, no duelo com o Avaí, no Morumbi, às 16h (de Brasília). O lateral-esquerdo recebeu seu terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fred e Reinaldo protagonizaram uma pequena confusão no segundo tempo. Após fazer falta no atacante do Cruzeiro, o lateral-esquerdo do São Paulo caiu em cima do adversário, fato que o irritou. Os dois começaram a discutir e, inclusive, trocaram alguns empurrões, motivos suficientes para o árbitro Wilton Pereira Sampaio advertir ambos com cartão amarelo.

“Me desequilibrei, caí por cima dele ali e ele achou que eu estava empurrando ele para cair no chão, mas eu não fiz nada disso. Falei para ele depois que me desequilibrei e acabei caindo em cima dele. No calor do jogo, ele com a cabeça quente, eu também, os dois querendo ganhar… foi uma discussão normal de jogo, mas os juízes acham que é desrespeitoso. O juiz tem que entender isso também. Infelizmente, ele deu o cartão”, afirmou Reinaldo.

Fora de combate, Reinaldo deverá ser substituído por Léo, seu reserva imediato, na partida contra o Avaí. No próximo domingo, o São Paulo terá mais uma oportunidade de voltar ao G4, isso, claro, se o Corinthians tropeçar diante do Cruzeiro. Resta saber se o Tricolor entrará em campo com a mesma passividade mostrada nesta quarta-feira.

Vice-artilheiro do time na temporada com seis gols, um a menos que Pablo, e maior assistente, com quatro passes para gol, Reinaldo tem 44 partidas com a camisa são-paulina em 2019 e é o atleta de linha do elenco tricolor que mais vezes entrou em campo neste ano. Leo, por sua vez, disputou 12 partidas com a camisa tricolor na atual temporada.